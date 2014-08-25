Председатель ОБСЕ осудил "парад" в Донецке

Об этом сообщает РИА Новости.

В День Независимости Украины террористы ДНР провели свой "парад", во время которого, в частности, по центру города под конвоем боевиков прошла колонна пленных украинских силовиков.

"Все это неприемлемое положение дел и должно быть немедленно прекращено", - говорится в тексте выступления Буркхальтер в Таллине, опубликованном на официальном сайте правительства Швейцарии.

Читайте также"Парад" военнопленных в Донецке подтверждает, что Украина имеет дело с террористами - польский генералОн напомнил, что сотни людей в Украине находятся в заложниках.

Также Буркхальтер выразил соболезнования семье почетного консула Литвы в Луганске Николая Зеленца, о похищении и убийстве которого сообщил в пятницу глава МИД Литвы Линас Лінкявичус.

"Я решительно осуждаю похищение и убийство почетного консула Литвы в Луганске. Ответственные за это преступление должны понести наказание и предстать перед правосудием. От имени руководства ОБСЕ я хочу передать искренние соболезнования семье консула", - сказал Буркхальтер.