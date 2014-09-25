Террористы "Градами" обстреляли Камянку Донецкой области

00:36, 25 сентября 2014
Политика
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Террористы продолжают обстрел украинских военных, несмотря на объявленное в начале сентября перемирие. Так, сегодня, в частности, был обстрелян поселок Камянка Донецкой области.

REUTERS

Как сообщили LB.ua артиллеристы, выстрелы производились со стороны Ждановки. По их словам, работали 5-6 "Градов".

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Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, с момента провозглашения перемирия на Донбассе огонь со стороны террористов не прекращается.

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