Террористы "Градами" обстреляли Камянку Донецкой области

Как сообщили LB.ua артиллеристы, выстрелы производились со стороны Ждановки. По их словам, работали 5-6 "Градов".

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Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, с момента провозглашения перемирия на Донбассе огонь со стороны террористов не прекращается.