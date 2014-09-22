Le Monde: Двое украинских солдат были убиты, несмотря на перемирие

Об этом говорится в статье, которая называется «Двое украинских солдат были убиты, несмотря на перемирие», опубликованной во французской газете Le Monde.

Эти потери среди украинских военных, а всего уже погибло 39 солдат и мирных жителей, в ходе боевых действий с момента установления режима прекращения огня 5 сентября, показывают, насколько хрупкое это перемирие, которое, тем не менее, в целом начали больше соблюдать начиная с субботы.

В воскресенье в Киеве президент Украины Петр Порошенко сказал о «деэскалации». Он также подчеркнул, что нельзя урегулировать конфликт исключительно военным путем, напомнив, что «чем больше будет тактических групп и батальонов украинской армии в сепаратистских регионах, тем больше там будет российских войск».

Демилитаризованная зона

Украинская армия утверждает, что приступила к реализации девяти пунктов минского меморандума, который подписали представители украинского правительства и мятежников в субботу, и который предусматривает создание 30-й километровой буферной зоны вдоль линии фронта, запрет на полеты над сепаратистскими регионами и отвод артиллерийского оружия с обеих сторон.

«Мы готовим отвод тяжелого вооружения на 15 километров» от линии фронта, заверил Андрей Лысенко, пресс-секретарь СНБО. Он заявил в воскресенье, что создание буферной зоны и реализация других пунктов минского меморандума будут возможны только после полного прекращения боевых действий.

За последние сутки «мы не констатировали никаких нарушений украинской границы и нашего воздушного пространства. Не было также и обстрелов с территории России; что свидетельствует о практической реализации [Россией] пунктов мирного плана, принятого по инициативе президента Украины», – сказал он.

Почти 2900 человек было убито в ходе конфликта, который уже пять месяцев потрясает русскоязычные Донецкую и Луганскую области, граничащие с Россией.