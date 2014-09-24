Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС координацию действий по содействию мирному процессу в Украине

Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко выразил послам благодарность за поддержку, которую Украина получает от ведущих стран мира в сложной ситуации.

«Это настоящий тест для наших отношений», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил важность сотрудничества со странами «Большой семерки» во время внешнеполитических событий последних недель - участия в заседании Европейского Совета, саммите НАТО в Уэльсе, рабочих визитов в Канаду и США.

В этом контексте посол США в Украине Джеффри Пайетт еще раз подтвердил слова президента Барака Обамы во время встречи с Порошенко о том, что США привержены поддержке Украины и развитию еще более тесного партнерства с ней.

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Глава государства также проинформировал послов о развитии событий на Донбассе, отметив, что ситуация остается сложной.

При этом президент подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями. По словам Порошенко, залогом дальнейшей положительной динамики является соблюдение договоренностей всеми сторонами, а именно - двустороннего режима прекращения огня, вывод российских войск, освобождение заложников, а особенно контроль за украинско-российской границей, создание буферной зоны и установление в этом районе действенного наблюдения и верификации ОБСЕ.

Во встрече с президентом приняли участие послы США в Украине Пайетт, ЕС Ян Томбински, Германии Кристоф Вайль, Франции Ален Реми, Японии Тоичи Саката, Италии Фабрицио Романо, Великобритании Саймон Смит, а также временный поверенный в делах Канады в Украине Анне Мейсон-Гаусс.