У РФ есть возможность выбрать путь деэскалации, что привело бы к отмене санкций - заявление G7

„Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, президент Европейского Совета и президент Европейской комиссии, объединились, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность продолжающимися действиями России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Мы в очередной раз осуждаем незаконную аннексию Россией Крыма и действия по дестабилизации восточной Украины. Они являются неприемлемыми и нарушают международное право”, - отмечается в заявлении.

Кроме того, мировые лидеры осудили трагедию сбитого рейса МН17 и гибель 298 невинных гражданских. „Мы требуем скорейшего, полного, беспрепятственного и прозрачного международного расследования. Мы призываем все стороны создать, поддерживать и полностью обеспечить прекращение огня в и вокруг места катастрофы, как этого требует резолюция 2166 Совета Безопасности ООН, чтобы следователи смогли начать свою работу, найти останки всех жертв и их личные вещи. Это ужасное событие должно стать переломным в этом конфликте с тем, чтобы Россия остановила свою поддержку незаконных вооруженных формирований в Украине, обеспечила безопасность границы с Украиной и остановила поток оружия, оборудования и боевиков через границу с целью достижения быстрого и ощутимого результата в де-эскалации”, - говорится в заявлении.

Читайте такжеЛидеры G-7 на мероприятиях в Нормандии проинформирует Путина о принятые на саммите решения

В связи с этим мировые лидеры констатируют, что к сожалению Россия „не изменила курс”. „На этой неделе мы объявили о дополнительных скоординированных санкциях в отношении России, в том числе, санкциях в отношении конкретных компаний, которые работают в ключевых секторах российской экономики. Мы считаем необходимым продемонстрировать российскому руководству, что оно должно прекратить свою поддержку сепаратистов в Восточной Украине и принять участие в создании необходимых условий для политического процесса”, - подчеркивают они .

Лидеры Большой семерки также выразили убеждение, что должно быть политическое решение нынешнего конфликта, который стал причиной роста числа жертв среди гражданского населения.

„Мы призываем к мирному урегулированию кризиса в Украине и подчеркиваем необходимость осуществления мирного плана президента Порошенко без дальнейшего промедления. С этой целью мы призываем все стороны к быстрому, настоящему и устойчивому прекращению огня. Мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистские группы и обеспечить эффективный пограничный контроль, в том числе, с помощью наблюдателей ОБСЕ. Россия, как и ранее, имеет возможность избрать путь деэскалации, что привело бы к отмене этих санкций. Если этого сделано не будет, мы, как и раньше, готовы и дальше интенсифицировать потери, которые будут вызваны такими действиями”, - заверили мировые лидеры.