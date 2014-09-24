Керченскую переправу закрыли, в очередях - больше тысячи автомобилей
09:04, 24 сентября 2014Политика
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Керченская паромная переправа не функционирует из-за шторма, сообщила начальник отдела управления по внешним связям "Единой транспортной дирекции" Иркям Кадеркаева.
Керченская переправа закрыта из-за шторма/ kuban.aif.ru
"Из-за шторма работа переправы была прекращена, ночью ветер усилился до 30 м/с, высота волн достигала 3,5-4 метра. Сегодня штормовое предупреждение действует до конца дня, ожидается, что ветер будет 14-19 м/с с порывами до 24 м/с", - сказала она ИТАР-ТАСС.
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По словам представителя дирекции, сейчас в порту "Крым" очереди на паром ожидают до тысячи автомобилей, в порту "Кавказ" - 410.
Дирекция рекомендует воздержаться от поездок в Крым и обратно с 24 по 26 сентября и по возможности переждать непогоду на материковой части России и полуострове.
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