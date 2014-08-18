Очередь на паром из оккупированного Крыма растет: россияне стоят в пробке более 30 часов

Число автомобилей в очереди на паромную переправу в порту "Крым" в понедельник снова начало расти из-за шторма, который приостановил работу трех из восьми паромов, и уже достигло 1,8 тысячи машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую транспортную дирекцию.

Штормовое предупреждение в районе Керченской паромной переправы, которая связывает материковую Россию с аннексированным Крымом, было объявлено в ночь на понедельник. Из-за ветра не могут выйти в рейсы три из восьми паромов и один катамаран.

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Еще утром в очереди на паром из Крыма стояли 1,6 тысячи машин, сейчас это число увеличилось до 1,8 тысячи. При этом водители стоят в пробке более 30 часов. В порту "Кавказ" Краснодарского края обстановка более стабильная: в понедельник число машин даже немного сократилось - с 661 до 631, время ожидания погрузки на паром составляет порядка 10 часов.

Между тем, водителям придется запастить терпением, поскольку, как ожидает дирекция, время ожидания погрузки на паром может увеличиться в обоих направлениях. "Штормовое предупреждение на Керченской переправе сохраняется. Работают пять паромов с увеличенным временем перехода через Керченский пролив", - пояснили в организации.

Отмечается, что со стороны порта "Крым" действуют три накопительные площадки для ожидающих паромы автомобилей: две – в непосредственной близости с портом вместимостью до 250 и 900 машин, а третья (вместимостью до 1,5 тысячи авто) – на въезде в город Керчь, здесь есть душевые кабины, зоны питания и курения, туалеты.

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"Для удобства автомобилистов на крымской стороне также дежурят сотрудники ГАИ, МВД, установлены шесть шатров МЧС, действует полевая кухня с бесплатной выдачей каши и кипятка в том числе, в круглосуточном режиме работает реанимобиль и один пожарный расчет", - отметили в дирекции.

Керченская паромная переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией. После аннексии Крыма Россией переправа начала испытывать дополнительную транспортную нагрузку. Если в июле-августе наблюдались многокилометровые очереди на паром в сторону Крыма в порту "Кавказ", то в августе такие же очереди отмечены в направлении из Крыма на Кубань.