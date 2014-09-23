Людей, которые вышли на митинг в оккупированном "казаками" Антраците, грозятся в следующий раз расстрелять

Как сообщил один из участников митинга, главный вопрос, который интересует людей - когда будут обещанные зарплаты, пенсии и социальные пособия, передает "Информатор".

Однако люди ответов от казачества не получили. По их словам, местная "власть" пообещала расстрелять людей, если они еще раз соберутся на площади.

"А еще сказали пока наш Антрацит - "станица Антрацитовская" (под властью боевиков, - Ред.), забудьте что такое зарплаты шахтерам и пенсии пенсионерам, не говоря уже о соцвыплатах", - рассказали местные.

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В соцсетях также прокомментировали мероприятие в Антраците. Местные жители отметили, что местное телевидение ничего не рассказало о митинге, "зато сразу начали выдавать гуманитарку".

"Подкупили людей... Вот вам банка консерв, пару горстей круп и не кричите больше, сидите молча...", - пишут местные пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, что террористы хотят создать Стахановскую и Антрацитовскую народные республики.