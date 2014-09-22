Боевики и военные РФ обстреляли позиции украинских военных 40 раз – Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его данным, войска боевиков и российских наемников готовят наступление одновременно и на приморском направлении, и на севере контролируемой ими зоны в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеУкраина готова вывести войска из буферной зоны Донбасса одновременно с российскими Боевики и российские военные также продолжили активно нарушать перемирие:

- зафиксировано 4 обстрела позиций украинских войск в районе аэропорта в Донецке. Обстрелы производились из танков и минометов;

- в районе н.п. Гранитное позиции украинских войск и мост в южных предместьях этого населенного пункта обстреляны не менее 6 раз. Обстрелы производились из минометов, ствольной артиллерии и стрелкового оружия. Противник предпринимал попытки штурма, все они были отбиты. Во время наступательных действий боевиков значительная их часть была уничтожена, включая снайперское подразделение;

- из минометов обстреляны позиции близ н.п.Пески и Трудовское;

- зафиксировано 4 обстрела позиций украинских войск в районе н.п.Дебальцево. Обстрелы производились из артиллерии, минометов и РСЗО БМ-21 «Град»;

- дважды обстреляны позиции близ н.п.Мариуполь, в т.ч. из РСЗО БМ-21 «Град». Позиции украинских войск в секторе «М» за сутки обстреляны 12 раз.

Читайте такжеЗа сутки силовики уничтожили около 40 боевиков, две пушки и "Град"В целом, подытожил Тымчук, зафиксировано не менее 40 обстрелов позиций украинских войск.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по итогам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрещение на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Между тем, боевики и российские войска продолжают игнорировать договоренность.