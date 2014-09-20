На переговорах в Минске согласовали девять параметров перемирия

Об этом после завершения переговоров заявил экс-президент Украины Леонид Кучма, пишет РИА Новости.

Меморандум, подписанный в ночь на субботу, насчитывает девять пунктов.

1. Прекращение применения оружия считается общим.

2. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии соприкосновения по состоянию на 19 сентября.

3. Запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

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4. В течение суток с момента принятия данного меморандума отвод средств поражения калибром свыше 100 миллиметров от линии соприкосновения на расстояния не менее 15 километров с каждой стороны, в том числе из населенных пунктов, что дает возможность создать зону прекращения применения оружия шириной не мене 30 километров — зоны безопасности.

5. Запрет на размещение тяжелого вооружения и тяжелой техники в районе, ограниченном определенными населенными пунктами.

6. Запрет на установку новых минно-взрывных инженерных заграждений у границы зоны безопасности, обязательства на снятие ранее установленных минно-взрывных заграждений в зоне безопасности.

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7. Запретить полеты авиации и иностранных летательных аппаратов, кроме аппаратов ОБСЕ над зоной безопасности.

8. Развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой миссии ОБСЕ в составе группы наблюдателей организации в течение суток с момента принятия данного меморандума. Вышеуказанную зону целесообразно разделить на сектора, количество границ которых согласовать в ходе подготовки к работе мониторинговой группы наблюдательной миссии ОБСЕ

9. Вывод всех иностранных наемников из зоны конфликта как с одной, так и с другой стороны.

Стороны также решили продолжить обмен военнопленными. При этом статус территорий, захваченных боевиками, на переговорах в Минске не обсуждался.