Действия России в Крыму свидетельствуют о дискриминации крымских татар - омбудсман

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного ВР по правам человека, об этом говорится в письме Лутковской Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой.

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Лутковская призвала немедленно провести проверку изложенных в письме фактов и принять все необходимые меры для защиты крымскотатарского народа от дискриминации и незаконных действий со стороны правоохранительных органов РФ.

Лутковская обратилась к российской коллеге в связи с тревожной ситуацией, сложившейся на территории Крыма за последних полгода и особенно обострившейся в сентябре 2014 года, в отношении представителей крымскотатарского народа.

«Из сообщений в средствах массовой информации и обращений на имя Омбудсмана Украины представителей крымских татар можно сделать вывод о том, что на протяжении нескольких месяцев правоохранительные органы Крыма и РФ оказывают постоянное давление на крымскотатарский народ и Меджлис, который является не просто представительско-исполнительным органом крымскотатарского народа, а фактически духовным центром объединения всех крымских татар», - отмечается в сообщении.

Лутковская подчеркивает, что такие действия властей РФ в отношении крымскотатарского народа, которые нарушают ряд фундаментальных прав и свобод, приобрели характер систематических и дают повод для подозрений в целенаправленной дискриминации крымских татар по национальному признаку.