Условия перемирия на Донбассе должны выполняться с сегодняшнего дня

Выполнение условий подписанного вчера в Минске меморандума об отводе войск и создании буферной зоны на востоке должно начаться уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, отвечая на вопросы журналистов.

"В соответствии с текстом меморандума, создание так называемой 15-километровой буферной зоны каждая из сторон должна начать с сегодняшнего дня. Соблюдение выполнения условий меморандума будет контролировать ОБСЕ, являющаяся третьей стороной", - сказал Полевой.

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Справка УНИАН. 5 сентября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня в Донбассе.

Позднее в этот же день президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил прекратить огонь в зоне АТО с 18.00.

Однако боевики и российская армия нарушают перемирие.

Вчера, 19 сентября, в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали 9 параметров перемирия на Донбассе, среди которых прекращение применения оружия, остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии столкновения, в течение суток с момента принятия этого меморандума отвод средств поражения калибром более 100 миллиметров от линии столкновения на расстояние не менее 15 километров с каждой стороны, в частности из населенных пунктов, что позволяет создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 километров — зоны безопасности.