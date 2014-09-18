Перемирие на Донбассе надо использовать для перевооружения и наращивания сил - эксперты

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», выразили управляющий партнер аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин и народный депутат Украины от фракции " УДАР " Егор Фирсов.

«Та война, которая сегодня идет в части Донецкой и Луганской областей, - это не война за эти две области, это война за Украину», - сказал Баронин, добавив, что российский президент Владимир Путин может пойти дальше по южному региону и до границы с Приднестровьем.

Эксперт убежден, что в связи с этим необходимо как можно дольше удержать перемирие для наращивания сил.

Читайте такжеТымчук считает, что Россия готовится к наступлениюВ свою очередь Фирсов считает, что перемирие - это «пауза, которую нужно тратить на перевооружение, на реформу Министерства обороны, нужно формировать кадровую политику, информационную политику».

«Если этот план провалится, и мы увидим завтра-послезавтра в Донецкой области военные боевые действия, захват заложников, убийства - то нам нужно будет идти по плану введения военного положения», - добавил он.

«Я убежден, что рано или поздно Донбасс будет в Украине ментально, потому что там растет на основе агрессии России реальное гражданское общество», - резюмировал депутат.