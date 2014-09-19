Порошенко готов к диалогу с избранными в органы власти Донбасса 7 декабря

Об этом Петр Порошенко сказал во время выступления перед аудиторией неправительственной организации "Атлантический совет" в Вашингтоне.

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Глава государства убежден, что с помощью выборов можно создать условия для поддержания диалога.

"Наиболее важной вещью являются выборы. В демократической стране без избирательной кампании мы не можем создать сторону для переговоров. К сожалению, они (участники незаконных вооруженных формирований) боятся выборов больше, потому что после выборов люди могут продемонстрировать, кому они отдали свои голоса", - сказал Петр Порошенко, рассказав о главных целях закона об особом статусе отдельных районов на Донбассе.

По его мнению, существуют два разных мира, которые делятся на демократический, когда проводятся выборы, а также на варварский, когда вместо выборов отдается предпочтение оружию. "С любым, кто будет избран, я открыт к диалогу", - добавил он.

Таким образом он объяснил, что сначала необходимо создать условия, чтобы можно было начать диалог.