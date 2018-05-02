Особый статус для «особых» регионов

В понедельник, 15 сентября, накануне внесения двух этих законопроектов в Верховную Раду, документы вызвали массу нареканий и критики.

Возмутительная «особость»

Во-первых, возмутительным выглядит сам факт введения трехлетнего особого порядка управления в Донецкой и Луганской областях на той территории, где уже который месяц проходит АТО. Тем более, что в законопроектах нет четкого определения, какие именно районы вышеупомянутых областей становятся этими «территориями». «Районы, города, поселки, села, расположенные, по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона, в пределах района проведения АТО» - это не определенная законом территория. Кроме того, территория зоны АТО может изменяться со временем. Это будет приводить к изменениям статуса органов публичной администрации?», - отмечает руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Тем более что в законопроекте, помимо прочего, прописана и необходимость провести досрочные выборы местной власти в кратчайшие сроки, но о механизме реализации этой нормы речь не идет.

Во-вторых, недоумение экспертов вызвали гарантии недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания тех, кто участвовал в событиях на обозначенных территориях (это, впрочем, не распространяется на тех, кто сбил малазийский самолет). Ни конкретных названий этих событий (например, «котел под Иловайском» или «взятие боевиками Славянска»), ни временных рамок событий, участники которых являются неприкосновенными (апрель ли, август или уже сентябрь; весь период войны), в документе нет.

В-третьих, ряд политиков и экспертов не согласились с необходимостью отдельного финансирования для этих регионов. Наконец, негодование представителей ряда регионов страны вызвали специфические полномочия местных властей, заложенные в законе. В первую очередь, речь идет о праве участвовать в назначении прокуроров и судей, а, главное, о возможности создавать свою добровольческую «народную милицию» из числа местных жителей. «Как городской голова Львова я годами в борьбе добываю увеличение полномочий для городов и сел Украины. Но, если особый статус введут для Донбасса, первыми эти полномочия получат те, кто виновны в смерти тысяч украинцев», - заявил мэр Львова Андрей Садовый, который уже давно добивается разрешения на местную «самооборону».

И, в-четвертых, отторжение в тексте законопроектов вызывает норма, предусматривающая налаживание более тесных отношений между Донбассом и Россией. «Очевидно, эта статья должна облегчить завоз тяжелого вооружения, так называемых «гуманитарных конвоев», вывоз заводов и т.д., - считает Колиушко. – Тем более, ни слова в законопроекте не упоминается о восстановлении или установке на новом месте государственной границы с Московией, о выводе с территории Украины оккупационных войск, о возобновлении деятельности в «отдельных районах» конституционных органов государственной власти Украины, об обеспечении и защите прав и свобод граждан Украины, о возмещении понесенных ими убытков. Даже самые «отдельные районы» не называются временно оккупированными. Все подается так, будто мы проводим эксперимент перед тем как позволить децентрализацию на других территориях страны».

Надежда «регионалов»

Несмотря на то, что президент Порошенко, защищая законопроект, утверждал, что за три года действия этого «особого статуса» у страны, сохранившей такой ценой территориальную целостность и независимость, «будет возможность ввести в жизнь вопросы глубокой децентрализации», помимо сторонников такой позиции нашлось и немало противников в рядах депутатов. Сторонниками, помимо пропрезидентских депутатов, выступили коммунисты и регионалы, от выборов к выборам «пасущиеся» на электоральном поле востока Украины. Прикрывшись красивой маской миротворцев, на деле обе эти политсилы всерьез заинтересовались возможностью пролезть после того, как закон начнет работать, если не в Верховную Раду, то в местные советы. В частности, фактический руководитель Партии регионов Борис Колесников, который в минувшее воскресенье заявил об отказе партии принимать участие в парламентской избирательной кампании, в эфире одного из телеканалов заявил: «Наша партия будет принимать участие в выборах на Донбассе. Децентрализация власти нужна всей стране».

«В Конституции не предусматривается никаких особых статусов для регионов», - парировал, в свою очередь, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский, озвучив общую линию фракции, не поддерживающей президентские проекты законов.

«Есть другие способы сохранения мира», - добавляет его коллега по фракции Николай Княжицкий, впрочем, не уточняя, какие именно.

Воплотить нельзя оставить

Несмотря на то, что во вторник, после долгих прений за закрытыми дверями сессионного зала, глава государства вместе со спикером парламента Александром Турчиновым все же продавил голосование, судьба реализации этих законов очень туманна.

Во-первых, совершенно не ясно, каким образом вводить в действие законы, если террористы ДНР и ЛНР не собираются с ним считаться. «Этот законопроект для Украины, а для «Донецкой народной республики» законы создает наш собственный парламент», - заявил одному из российских СМИ самопровозглашенный первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин.

А еще ранее «премьер-министр» ЛНР Геннадий Цыпкалов заявил, что Донбасс не нуждается в каком-то особом статусе, определенном из Киева, поскольку выбор уже сделан – независимая Луганская народная республика.

Грубо говоря, пока что никакого особого статуса (в рамках Украины) пророссийские боевики не признают и намерены «на будущих переговорах» выдвигать украинской власти новые требования, написанные в Кремле.

Во-вторых, в ситуации, когда страна находится в глубоком экономическом кризисе и все регионы затягивают пояса, денег на восстановление «особых» регионов в бюджете тоже нет. Поэтому, сколько бы норм об особом финансировании Донбасса не существовало в законах, обеспечить это финансирование просто нечем (разве что помощь на восстановление Донбасса Украине предоставит ЕС или иные международные доноры).

В-третьих, ряд народных депутатов считают, что законопроекты были приняты с нарушением законных процедур, поэтому зарегистрировали проекты постановлений об отмене решений Верховной Рады относительно принятия законов об особом статусе Донбасса. «Вместе с Олегом Канивцом и депутатами из фракции «Батькивщина» только что зарегистрировали», - написал на своей странице в Facebook лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Попробуем остановить незаконные решения утреннего «тайного» заседания парламента, - прокомментировал ситуацию один из соавторов проектов постановлений, экс-депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко. – Мы внесли два проекта постановлений об отмене принятия в целом законопроектов об особом статусе в Донецкой и Луганской областях и об амнистии террористов. Этому предшествовала соответствующая процедура: выступление на сессии, письменное обращение к председателю Верховной Рады, и внесения проектов постановлений. Согласно регламенту ВР, спикер не имеет права подписывать принятые законы до того момента, пока Регламентный комитет не даст выводов и вопрос не будет вынесен на сессию Верховной Рады… Надеюсь, что мы остановим подписание этих законопроектов, рассмотрим вопрос повторно, но уже в открытом режиме, с нормальной и полной дискуссией, так, как это делается во всем цивилизованном мире».

Обществу нужна правда

«Нужно понимать, что принятие этого закона, который вызвал бурную критику со стороны ряда политических сил и общественности, является частью некой политической игры между Украиной, Россией и Западом. То есть, ищутся контуры выхода из создавшейся ситуации. Это – наиболее контроверсийная часть минских договоренностей», - пояснил УНИАН профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По его словам, Порошенко оказался в сложной ситуации. «Согласно той информации, которая просочилась с закрытого заседания в Раде, Путин угрожал продолжением военных действий. Поэтому сейчас ищутся компромиссы, которые должны снять эту угрозу, с другой стороны – обеспечить поддержку Запада. В этот процесс вписываются и трехсторонние переговоры в Брюсселе, и принятие закона об особом статусе Донбасса», - сказал он.

Эксперт уверен, что главный минус закона – проведение выборов в восточных регионах, которые таковыми на деле не будут, но станут легитимацией тех людей, которые сейчас с оружием ведут военные действия. «При этом, по словам спикеров от власти, к примеру, Климкина, таким образом власть пытается перевести вооруженный конфликт в политическое обсуждение. Думаю, они попытаются в будущем сыграть на каких-то противоречиях между боевиками и Россией, как и среди самих террористов. Насколько это удастся, покажет время. Во всяком случае, риски большие», - считает он.

По мнению Алексея Гараня, легитимация сепаратистов не остановит Путина, он продолжит оказывать давление на Украину любыми способами: «Здесь иллюзии не уместны. Но с украинской стороны продемонстрировано стремление к перемирию и дальнейшим переговорам. А вот будет ли такое желание со стороны России и боевиков, сомневаюсь. Не исключаю, что дальнейший мирный процесс может быть сорван».

Напоследок, политолог отметил, что в ситуации с принятием этих законопроектов не хватало коммуникации между властью и обществом. «Нужно было просто сказать горькую правду – Путин угрожал войной и выкрутил нам руки, поэтому мы вынуждены принять такой закон. Общество бы поняло. А так этого не поняли даже многие депутаты», - сказал он.

По его словам, из истории принятия данного закона власти нужно сделать вывод – необходим честный диалог с обществом, иногда нужно вынужденное отступление, но это нужно объяснять.

Законы продавили извне, но они позволяют выиграть время

В тоже время, непосредственные участники правительственной кухни утверждают, что у власти попросту не было выбора в вопросе «особого статуса» для оккупированных боевиками и российской армией украинских территорий.

«Будем говорить прямо – эти законы являются следствием Минских (Мюнхенских) соглашений, заключенных под давлением прямой военной угрозы Путина в условиях, когда Запад фактически отказался продолжать помогать Украине, если она не согласится на условия примирения с Путиным ценой предоставления больших прав части Донбасса, что находится под контролем террористов. Это вынужденный шаг, обусловленный нашей слабостью в военном и техническом плане. Наша армия и Национальная гвардия были в состоянии противостоять террористам-наемникам, щедро снабженным новейшей российской боевой техникой, но мы были не в состоянии противостоять регулярной русской армии, которая открыто вторглась на нашу землю 24 августа», - рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также, по его словам, особый режим по плану президента Украины Петра Порошенко планируется вводить «на той территории Донбасса, которая оказалась на момент Минских соглашений под фактическим контролем России». «Да, в этих Законах есть много таких моментов, от которых волосы встают дыбом у каждого патриота Украины. Но какой был выбор у президента Украины Петра Порошенко и Верховной Рады Украины? После отказа о голосование за эти Законы, продвижение российских танковых колонн продолжилось бы в сторону Мариуполя, Днепропетровска, Запорожья, Харькова, забирая все больше украинской территории, в то время как ни одна страна мира не дала своего согласия поставлять нам оружие и открыто поддерживать нас в противостоянии с Россией», - подчеркнул Геращенко.

«Настоящая причина Минских соглашений и дальнейшее следование по этому плану президента Порошенко по замирению Донбасса заключается в следующем. Пока Путин 14 лет укреплял и вооружал свою армию, наша система безопасности и обороны грабилась и отдавалась Путину в аренду. Оба последних министры обороны Януковича – Саламатин и Лебедев – сейчас в Москве, откуда они, находясь на должностях в Украине, получали команды. Оба последних главы СБУ Якименко и Калинин – также в Москве. Они сдавали и сдают все наши государственные тайны, все данные о состоянии наших разграбленных Вооруженных сил и Службы безопасности», - заявил советник министра. При этом Геращенко подчеркнул: «сам факт принятия этих Законов не означает, что нам больше не грозит продолжение открытой войны с Путиным. Это скорее оттягивает ее на некоторый срок, но не исключает совсем».

«В политике часто приходится делать что-то такое, что может не нравится», - рассказал УНИАН руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. – «Эти законы, непопулярные решения – вынужденная необходимость. На сегодняшний день у страны есть три варианта развития событий. Первый – мы пытаемся использовать даже небольшой шанс на мирное урегулирование. При этом, речь не идет о быстром мире. Речь идет о постепенных действиях, когда нужно стабилизировать ситуацию, и только потом проводить политику реинтеграции этих регионов в политико-правовое поле Украины. Я вижу этот вариант самым оптимальным».

Второй вариант, по мнению эксперта – замораживание конфликта. «Если мы откажемся даже от попыток использовать шанс на мирное урегулирование, то останется только замораживание конфликта, когда военные действия снова могут начаться в любой момент. Фактически, это новое Приднестровье и согласие Украины с тем, что Донбасс от нас уходит», - считает Фесенко.

Наконец, третий, по его мнению – самый худший вариант, - война. «Война не с сепаратистами, а с российской военной машиной. Когда я слышу рассуждения о том, сколько людей погибло, и призывы ради этого не принимать таких законопроектов, те, кто призывают, должны понимать, готовы ли они положить еще больше жизней в этой войне, тем более, что положительный результат для Украины в ней не гарантирован. Да, мы можем согласиться на этот третий вариант и остаться на существующих позициях на Донбассе, но можем потерять не только Донбасс, а и полстраны, и еще тысячи жизней. Поэтому, считаю, что призывы воевать за Донбасс, призывы к войне - безответственная позиция. Мы сейчас с состоянием нашей армии и экономики не готовы к длительной войне с РФ и очень рискуем проиграть», - утверждает Фесенко.

«Поэтому, лучше воспользоваться шансом на сложное и неоднозначное перемирие, восстановить армию, вывести экономику из кризиса, и тогда будем готовы в любой момент остановить российскую агрессию, если это случится. Но будет шанс вернуть Донбасс и мирным путем», - заключил политолог.

Его точку зрения отчасти разделяет и Геращенко: «У нас пока есть время для того, чтобы лучше вооружиться, научиться, очиститься от балласта в силовых структурах системы Национальной безопасности, обороны и МВД».

Татьяна Урбанская