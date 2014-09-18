Боевики подошли вплотную к Дебальцево
16:57, 18 сентября 2014Политика
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Боевики обустраивают позиции на подъездах к Фащевке и Центральному, которые находятся в 10 и 5 километрах от Дебальцево.
REUTERS
Об этом сообщил Представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Боевики осуществляют перегруппировку вокруг г. Дебальцево Донецкой области и обустраивают позиции на подъездах к Фащевке и Центральному Луганской области и Кировскому Донецкой области", – говорится в сообщении.
Кроме того, на фланге незавершенного коридора Ясиноватая-Дебальцево возле населенного пункта Кировское также замечены силы противника.
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