Боевики подошли вплотную к Дебальцево

Об этом сообщил Представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Боевики осуществляют перегруппировку вокруг г. Дебальцево Донецкой области и обустраивают позиции на подъездах к Фащевке и Центральному Луганской области и Кировскому Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, на фланге незавершенного коридора Ясиноватая-Дебальцево возле населенного пункта Кировское также замечены силы противника.

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