За сутки боевики обстреляли силы АТО вблизи 14 населенных пунктов

На протяжении последних суток боевики обстреляли силы АТО вблизи 14 населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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"На протяжении суток зафиксированы обстрелы в Донецкой области – в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Марьинка, Александровка, Новомихайловка, Тоненькое, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Нижняя Крынка, Центральный, Гранитное, Дебальцево, Донецкое, Староигнатовка", - сказал Лысенко.