За сутки боевики обстреляли силы АТО вблизи 14 населенных пунктов
14:48, 18 сентября 2014Политика
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На протяжении суток на Донбассе пророссийские боевики продолжают обстрел украинских военных.
Боевики продолжают обстреливать силы АТО / Сайт боевиков
На протяжении последних суток боевики обстреляли силы АТО вблизи 14 населенных пунктов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
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"На протяжении суток зафиксированы обстрелы в Донецкой области – в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Марьинка, Александровка, Новомихайловка, Тоненькое, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Нижняя Крынка, Центральный, Гранитное, Дебальцево, Донецкое, Староигнатовка", - сказал Лысенко.
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