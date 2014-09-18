В Винницкой области участники АТО уже получили 120 земельных участков

15:59, 18 сентября 2014
Политика
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В Винницкой области на данный момент участники антитеррористической операции получили в собственность 120 земельных участков.

REUTERS

Как сообщает Главное управление Госземагентства в Винницкой области, общая площадь предоставленных земельных участков составляет 16,36 гектаров.

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Из общего количества предоставленных земельных участков 118 предназначены для ведения индивидуального садоводства на территории Винницкого района общей площадью 12,36 га; 1 - для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Шаргородского района площадью 2 га; 1 участок предоставлен члену семьи погибшего во время военных действий для ведения личного крестьянского хозяйства площадью 2 га на территории Могилев-Подольского района.

Всего с ходатайством об отводе земельного надела в Главное управление обратился 171 участник АТО.

Ходатайства о выделении земельных участков участникам антитеррористической операции рассматриваются в Главном управлении вне очереди.

Кроме того, Главным управлением изыскиваются дополнительные возможности для обеспечения этой категории граждан земельными участками на территории Бохоницкого сельского совета Винницкогорайона.

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