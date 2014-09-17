Участники АТО начали получать обещанные государством земельные участки

Об этом сообщил директор департамента землеустройства, использования и охраны земель Государственного агентства земельных ресурсов Александр Краснолуцкий на брифинге в Клубе Кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства.

"По оперативным данным Госземагентства, для получения земельных участков обратилось 2,5 тыс. участников АТО, из которых более тысячи - получили разрешения на разработку документации по землеустройству, более 200 человек получили земли для различных целей", - заявил Краснолуцкий.

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Он отметил, что выделение земельных участков для участников АТО происходит согласно действующему законодательству (Конституции Украины и ст. 118 Земельного кодекса Украины), «если гражданин до сих пор не реализовал свое право на бесплатную приватизацию земельного участка».

Александр Краснолуцкий сообщил, что для получения земельного участка необходимо обратиться в земельный орган по месту жительства и написать соответствующее заявление.

По его словам, процедура предоставления разрешения на разработку документации по землеустройству происходит быстрее, если это касается земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности, распорядителем которой является Госземагентство.

Если же земля находится в коммунальной собственности, то после написания заявления органы местного самоуправления в месячный срок принимают решение о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству.

По словам Александра Краснолуцкого, в Украине на сегодня более 3 млн. га земель запаса.

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«То есть, земель достаточно, чтобы обеспечить этих граждан соответствующими земельными участками», - подчеркнул Александр Краснолуцкий, заметив, что свободных земель нет в Киеве.