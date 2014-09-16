Оккупанты не позволили передать еду и воду заблокированным в Меджлисе людям

Об этом сообщил сайту Крым.Реалии руководитель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Как известно, в здании Меджлиса находится глава благотворительной организации «Фонд «Крым» Риза Шевкиев. Также там до вечера удерживали двух девушек, предположительно сотрудниц Меджлиса.

Им разрешили уйти около 18.00 часов вечера, предварительно отобрав мобильные телефоны.

Покидая территорию, девушки сообщили корреспонденту сайта, что внутри ещё находятся люди.

Читайте такжеОбыск в здании Меджлиса крымских татар продолжается уже 6 часов (фоторепортаж)Примечательно, что попытки передать воду и еду людям, которые находятся в здании Меджлиса, предпринимались, однако люди, которые занимаются обыском, заявили, что «это запрещено», – отметил Заир Смедляев.

В то же время, как сообщалось ранее, в здание Меджлиса не пропустили адвоката, которого пригласил глава благотворительной организации «Фонд «Крым» Риза Шевкиев. Адвокат назвал это незаконным и заявил, что все действия силовиков будут обжалованы.

По сообщению корреспондента Крым.Реалии, около 20.00 по киевскому времени со двора здания Меджлиса крымскотатарского народа выехала машина, предположительно с компьютерной техникой, которую из ворот выпустили дежурившие там «полицейские» и вооружённый человек в балаклаве.

Как сообщалось, утром 16 сентября в Симферополездание Меджлиса крымскотатарского народа оцепили автоматчики, здесь проводят обыск. В МВД и Следственном комитете Крыма от комментариев отказались.

Представители Меджлиса расценивают происходящее, как «запугивание социально активных людей, как элемент психологического воздействия».