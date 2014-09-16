Депутаты отказались рассматривать правительственные законопроекты

За включение в повестку дня сессии этого пакета проголосовали 117 депутатов при необходимых 226. Всего в зале зарегистрированы 264 народных депутата. Не голосовала в полном составе группа "За мир и стабильность", из фракций партии УДАР и из фракции Партии регионов за проголосовали только по одному народному депутату.

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Председатель парламента Александр Турчинов предложил депутатам "включить в повестку дня пакет правительственных законов о реформировании Бюджетного кодекса (межбюджетная реформа) (№5078); законопроект под №5079 - внесение изменений в Налоговый кодекс (налоговая реформа) и законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и реорганизации фонда оплаты труда (№5080)".