Рада приняла заявление о европейском выборе Украины

За законопроект №5076 проголосовали 289 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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В заявлении сказано, что, "ратифицировав Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, Украина как европейское государство, которое разделяет общие ценности демократии и европейского права, подчеркивает свой суверенный выбор в пользу будущего членства в ЕС в соответствии со ст. 49 договора о Европейском союзе".

Депутаты отмечают, что ратификация Соглашения об ассоциации "будет рассматриваться Украиной как инструмент всесторонней подготовки для достижения этой цели".

В заявлении сказано, что речь идет о проведении реформ в Украине и ратификация Соглашения является "очередным шагом на пути для достижения конечной цели - европейской интеграции, получения полноценного членства в ЕС".

"Выбор Украины относительно европейского будущего решительный и окончательный, и никто не заставит нашу страну изменить вектор движения на этом пути", - отмечается в заявлении.