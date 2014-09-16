Для задержания дезертиров войска РФ на Донбассе создают военные комендатуры- эксперт
09:05, 16 сентября 2014Политика
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В ряде населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой и Луганской области отмечается создание военных комендатур войск РФ.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука в соцсети. Читайте такжеБоевики с разных позиций непрерывно обстреливают силы АТО в аэропорту Донецка - Тымчук
"В н.п.Ровеньки и Свердловск представители комендатур вместе с отрядами местных террористов занимаются поиском и задержанием «дезертиров» с отправкой их на «передовую», а также пресечением попыток мародерства. Отмечены случаи расстрелов за мародерство", - говорится в сообщении.
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