ЕС запретил боснийским сербам следовать примеру Косово

Представители стран ЕС во главе c послом Словении, председательствующей в Евросоюзе, отвергли заявления боснийских сербов о том, что они, равно как и косовары, имеют право на создание независимого от Боснии государства. Резолюция боснийских сербов была отклонена со ссылкой на мирные договоренности 1995 года, сообщает AFP.

Парламент Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) принял резолюцию, касающуюся проведения референдума о независимости 22 февраля 2008 года. В ней говорится, что если большинство стран ЕС и Соединенные Штаты признали независимость Косово, то и Республика Сербская имеет право на выход из состава Боснии и Герцеговины.

Более половины стран-членов Евросоюза уже признали или выразили поддержку Косово, самопровозглашенная республика также получила поддержку Соединенных Штатов и Австралии. С этим категорически не согласен официальный Белград.

Лента.ру