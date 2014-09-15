Президент сменил председателя Закарпатской ОГА

Президент Петр Порошенко назначил Василия Губаля временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента. Читайте такжеПорошенко назначил Шандру председателем Киевской ОГА Другим указом президент уволил Валерия Лунченко с должности председателя Закарпатской ОГА.

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