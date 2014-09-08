Председатель Кировоградской ОГА подал в отставку и уходит в армию

19:25, 08 сентября 2014
Политика
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Председатель Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Александр Петик написал заявление об увольнении.

Глава Кировоградской ОГА увольняется для службі в армии / фото lenta-ua.net

Об этом он сообщил на брифинге журналистам. "Заявление находится в ОГА, но его пока еще не подписал президент Украины", - сообщил он.

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До согласования с Петром Порошенко глава ОГА будет выполнять свои должностные обязанности.

После получения согласия, Александр Петик планирует пойти в армию и быть полезным на работе по поднятию боевого духа и тылового обеспечения.

Глава ОГА отметил, что областной военкомат уже взял у него все необходимые документы.

Напомним, 2 марта исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил главой Кировоградской ОГА Александра Петика вместо Андрея Николаенко.

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