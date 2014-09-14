Украина начала получать оружие по договоренностям на саммите НАТО - Гелетей
Министр обороны Украины Валерий Гелетей заявляет, что Украина начала получать оружие в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на саммите НАТО в Уэльсе, однако не имеет права называть точные типы оружия и страну его происхождения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гелетей сказал сегодня на брифинге.
“Мы договаривались в закрытом формате без прессы о том оружии, которая крайне необходимо на сегодняшний день. Но разглашать, с какой страной мы конкретно договорились, я не имею права, но то, что оружие к нам направляется, это абсолютная правда”, - подчеркнул министр.
Читайте такжеЕврокомиссия не уполномочена решать вопрос поставки оружия в Украине - БаррозуПри этом он не назвал конкретных видов оружия, которое направляется в Украину, и дал понять, что его особенностью будет перехват места пребывания оружия противника и нанесения удара в ответ.
“Если это реактивная система залпового огня, не называя подробности оружия, нам надо знать, откуда этот снаряд к нам попал, чтобы через несколько секунд наш снаряд туда вернулся», - подчеркнул Гелетей.