Украина начала получать оружие по договоренностям на саммите НАТО - Гелетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гелетей сказал сегодня на брифинге.

“Мы договаривались в закрытом формате без прессы о том оружии, которая крайне необходимо на сегодняшний день. Но разглашать, с какой страной мы конкретно договорились, я не имею права, но то, что оружие к нам направляется, это абсолютная правда”, - подчеркнул министр.

Читайте такжеЕврокомиссия не уполномочена решать вопрос поставки оружия в Украине - БаррозуПри этом он не назвал конкретных видов оружия, которое направляется в Украину, и дал понять, что его особенностью будет перехват места пребывания оружия противника и нанесения удара в ответ.

“Если это реактивная система залпового огня, не называя подробности оружия, нам надо знать, откуда этот снаряд к нам попал, чтобы через несколько секунд наш снаряд туда вернулся», - подчеркнул Гелетей.