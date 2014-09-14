В течение последних суток возросло количество обстрелов позиций украинских силовиков (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«В течение последних суток количество обстрелов наших блок-постов и позиций возросло», - отметил Полевой.Читайте такжеСилы АТО отбили штурм аэродрома Донецка и прорыв боевиков из Пантелеймоновки

Так, согласно его информации, в Донецкой области обстрелы произошли в районах свыше 20 населенных пунктов: Нижняя Крынка, Васильевка, Малоорловка, Енакиево, Гранитное, Шахтерск, Криничная, Красногоровка, Марьинка, Петровское, Новоселовка, Майорск, Ждановка, Новотроицкое, Миус, Центральный, Богдановка, Авдеевка, Пески, Тоненькое, Ясиноватая, Харцизск, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Дебальцево и непосредственно аэропорт «Донецк».

В Луганской области, по данным пресс-секретаря, были обстреляны наши позиции в районах н. п. Камышеваха, Попасная, Городище, Спиваковское, Золотое и Чернухино.Читайте такжеАрмия и силовики выстраивают линию обороны и укрепляют огневые позиции в зоне АТО - штаб

Также вчера силы АТО отразили два штурма российских наемников.

«Речь идет об очередной попытке захвата Донецкого аэропорта и прорыве со стороны населенного пункта Пантелеймоновка до Васильевки Донецкой области. В прорыве принимали участие свыше 200 террористов. Атака врага была отражена», - отметил Полевой.

Он также сообщил, что продолжаются случаи нарушения воздушного пространства и воздушной разведки с территории России. Так, вчера вахтовым-сигнальником морской охраны выявлен пролет на высоте до 1 тысячи метров российского беспилотника в районе «рейд порта – Мариуполь». Также пограничный наряд Луганского отряда «Беловодск» в направлении н. п. Калмыковка Ростовской области – Барановка Луганской обл., зафиксировали еще один беспилотник на высоте до 2 километров.

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