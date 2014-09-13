Никаких изменений в Соглашение об ассоциации не вносили - глава комитета Европарламента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, стороны обсудили недавние договоренности относительно синхронизации ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая запланирована на 16 сентября, когда одновременно Верховная Рада и Европарламент должны утвердить соглашение.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что ”никакие изменения в текст Соглашения об ассоциации вноситься не будут”.

Со своей стороны, Брок подтвердил тот факт, что, невзирая на давление со стороны Российской Федерации, европейская сторона и Украина не согласились ни на какие изменения в Соглашении об ассоциации.

”Это Соглашение очень выгодно для Украины - оно открывает большие возможности. Но все будет зависеть от украинцев и украинской власти, которой для получения этих преимуществ нужно провести глубокие реформы”, - отметил евродепутат.

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”Соглашение предоставит возможность Украине пойти по пути реформ в таких важных сферах, как верховенство права, демократия, так и в экономической плоскости. Изменения в законодательстве в соответствии с соглашением сделают Украину более конкурентоспособной на международном рынке. Уже сейчас, на этапе предварительного применения соглашения, мы видим рост украинского экспорта в ЕС на 14%”, - сказал Брок.

Он также заявил, что асимметричное применение соглашения предоставляет преимущества Украине в отношениях с ЕС.

Стороны также обсудили реализацию Мирного плана президента Украины, в частности законодательные инициативы ради сохранения мира на Донбассе.

”Я благодарен президенту за его намерения предложить антикоррупционную реформу и принять законы, которые позволят децентрализовать власть и применить амнистию в рамках мирного урегулирования. Это шаги, которые будут способствовать реализации Мирного плана на востоке страны”, – заявил Брок.

”Закон об амнистии очень важен для объединения страны, и та цена, которую нужно заплатить за мир, даже если вам это не нравится, это цена за мир и свободу, которую нужно заплатить”, - сказал он.

Брок отметил важность того, чтобы Россия также имела политическую волю для мирного урегулирования.