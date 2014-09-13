Российские таможенники завершают оформление уже четвертой партии гумконвоя
На сегодняшнее утро российский пункт пропуска "Донецк" пересекли около 120 грузовиков.
В приграничной Ростовской области таможенники РФ завершают оформление грузов четвертой партии "гуманитарного конвоя", который собираются отправить в Украину, сообщает ТСН.ua.
В целом на сегодняшнее утро российский пункт пропуска "Донецк" пересекли около 120 грузовиков.
КамАЗы, которые осмотрела и оформила только российская сторона, постепенно пересекают украинскую границу через пункт пропуска "Изварино".
"Гуманитарный конвой" едет партиями по 30 машин в каждом. Несколько десятков автомобилей уже выстроились неподалеку от КПП в ожидании своей очереди.
Как сообщал УНИАН, более 30 грузовиков с гуманитарной помощью из второго конвоя МЧС России вечером в пятницу, 12 сентября, выехали из российского многостороннего автомобильного пункта пропуска «Донецк» в Украину.