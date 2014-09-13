Российские таможенники завершают оформление уже четвертой партии гумконвоя

В приграничной Ростовской области таможенники РФ завершают оформление грузов четвертой партии "гуманитарного конвоя", который собираются отправить в Украину, сообщает ТСН.ua.

В целом на сегодняшнее утро российский пункт пропуска "Донецк" пересекли около 120 грузовиков.

КамАЗы, которые осмотрела и оформила только российская сторона, постепенно пересекают украинскую границу через пункт пропуска "Изварино".

"Гуманитарный конвой" едет партиями по 30 машин в каждом. Несколько десятков автомобилей уже выстроились неподалеку от КПП в ожидании своей очереди.

Как сообщал УНИАН, более 30 грузовиков с гуманитарной помощью из второго конвоя МЧС России вечером в пятницу, 12 сентября, выехали из российского многостороннего автомобильного пункта пропуска «Донецк» в Украину.