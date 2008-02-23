Ющенко не исключает, что новая Конституция может быть принята без участия ВР
Президент изложил свое видение
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что новая Конституция может быть принята без участия Верховной Рады на всеукраинском референдуме.
Об этом говорится в его статье «Украине нужна Конституция национального развития», опубликованной в газете «Зеркало недели» .
В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что наиболее приемлемым для него способом реформирования является осуществление системного усовершенствования институционного комплекса Конституции Украины путем подготовки новой редакции Конституции. Он напоминает о создании Национального конституционного совета, который «способен и должен стать тем консолидирующим органом, в котором совместно будут работать и согласовывать позиции представители политических сил, а также специалисты по конституционному праву, другим областям права и общественных наук, известные правозащитники и общественные деятели, представители регионов Украины”.
Президент отмечает, что совет должен подготовить консолидированный проект будущей Конституции Украины на основе новых концептуальных предложений, касающихся ее содержания и по результатам экспертного и всенародного обсуждения. «Считаю, что все украинское общество приобщится к очень необходимой дискуссии на тему конституционной реформы, которая будет происходить прозрачно, публично, с самым широким участием общественности», - подчеркивает он.
В.ЮЩЕНКО изложил свое видение хода работы над проектом новой редакции Конституции Украины. В первую очередь, по его мнению, следует подготовить предложения по концепции основных положений проекта новой редакции Конституции Украины. Второе: следует провести общественное обсуждение основных положений проекта при участии известных общественных деятелей, ведущих специалистов в области конституционного права, в сфере общественно-политических наук, представителей правозащитных общественных организаций и других объединений граждан. Третье: нужно обобщить внесенные во время общественного обсуждения предложения и подготовить с их учетом проект новой редакции Конституции Украины. Четвертое: провести экспертизу проекта новой редакции Конституции Украины в первую очередь Венецианской комиссией, другими соответствующими международными органами. Следующим шагом должно стать прохождение проекта новой редакции Конституции Украины через Верховную Раду и вынесение Президентом Украины принятого проекта на утверждение всеукраинским референдумом.
«Я убежден в ответственности парламентских политических сил и верю в такое развитие событий. Вместе с тем возможен и всеукраинский конституционный референдум по народной инициативе — в случае, если народные депутаты не смогут прийти к согласию относительно целостного и действенного проекта Конституции. Я искренне надеюсь, что этот состав Верховной Рады будет достоин высокого звания представителей народа и конституционным большинством примет проект Основного Закона к его вынесению на референдум”, - отмечает Президент.
Глава государства обещает, что в этот раз народ станет реальным участником конституционного процесса на всех его ключевых стадиях, и окончательное решение по новой редакции Конституции Украины будет результатом волеизъявления суверена.
«Подчеркиваю, что при любых обстоятельствах именно украинский народ как единственный источник власти в Украине должен определить конституционный строй в Украине, в том числе путем принятия Конституции Украины на всеукраинском референдуме. Именно к этому нас призывает общеизвестная конституционная мудрость, которая говорит, что народ является единственным источником любой власти, и, обращаясь к нему, можно преодолеть все трудности”, - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.