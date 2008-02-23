Ющенко рассказал, какая Конституция нам нужна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает предусмотреть в новой Конституции право законодательной инициативы для граждан Украины.

Такое мнение он высказал в своей статье „Украине нужна Конституция национального развития”, опубликованной в газете „Зеркало недели” .

По его словам, процесс развития новой национальной Конституции должен основываться на виденье конституционного мировоззрения нации, а не отдельных элит или властных институтов. „Именно такое понимание — основа долгосрочного планирования национального развития, утверждения и совершенствования государственности, общественной консолидации. Следовательно, уместным и востребованным является системное обновление Конституции Украины”, - пишет он.

По мнению главы государства, этот процесс должен иметь несколько составляющих: усиление конституционных гарантий прав и свобод гражданина, реального обеспечения защиты этих прав и свобод, в том числе через суд; расширение конституционного регулирования институтов непосредственной демократии; повышение эффективности функционирования государственного механизма; реформирование территориального устройства государства и местного самоуправления; определение внешнего курса Украины в процессах мировой и европейской интеграции.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что современный взгляд на Конституцию должен базироваться на реализации таких задач, как углубление прав и свобод гражданина, модернизация системы государственного управления и реформирования политической системы по европейским стандартам. Основными направлениями конституционной повестки дня должны быть: реформирование избирательной и партийной систем, оптимизация организационной структуры парламента (однопалатность или двухпалатность), совершенствование модели распределения власти, обеспечение независимости судебной власти.

„Нам нужна дееспособная Конституция свобод, которая эффективно будет гарантировать права и свободы человека и гражданина”, - подчеркивает Президент.

По его словам, гарантии политической свободы и нерушимости права частной собственности являются базисом гражданского общества. Именно перед ним государство должно нести ответственность, способствовать развитию институтов гражданского общества.

Одним из действенных механизмов должен стать институт конституционной жалобы, то есть право на обращение в Конституционный суд лиц, конституционные права которых были нарушены, убежден глава государства.

„Для активного привлечения граждан к принятию важнейших государственных решений должен быть институт народной законодательной инициативы. В соответствии с ним, законопроекты могут быть внесены к рассмотрению Верховной Радой по инициативе определенного количества граждан, которые имеют право голоса”, - предлагает Президент.

Кроме того, по его мнению, целесообразно определить предмет всеукраинского референдума, а также установить такую форму референдума по народной инициативе, как «народное вето», следствием которого может быть отмена принятого Верховной Радой закона или его отдельных положений. Необходимо также предусмотреть возможность проведения всеукраинского консультативного референдума, то есть совещательного опроса.