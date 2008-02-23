Путин поздравил Ющенко с Днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил главу Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО с Днем рождения.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Российской Федерации в Украине.

По словам В.ПУТИНА, недавние встречи с В.ЮЩЕНКО в Москве в рамках Второго заседания Российско-Украинской Межгосударственной комиссии и неформального саммита Содружества Независимых Государств подтвердили «общий настрой на совместную конструктивную работу, основанную на принципах прагматизма и уважения интересов друг друга».

Президент РФ выразил уверенность, что выполнение достигнутых договоренностей позволит и далее плодотворно сотрудничать на благо народов двух стран.

В.ПУТИН пожелал В.ЮЩЕНКО крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, Президент Украины В.ЮЩЕНКО отмечает 54-й год рождения.