СМИ: партии Яценюка и Порошенко не смогли договориться о совместном походе на выборы

Как сообщают источники ZN.UA, минувшей ночью стороны пытались договориться, однако переговоры, которые проходили в здании администрации президента до четырех утра, результата не принесли. "Аппетиты двух сторон оказались несовместимы", - отметил источник.

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Единственная договоренность, которой удалось достичь, касается того, что "Блок Петра Порошенко" не будет выдвигать своих кандидатов на 10 мажоритарных округах (из 225), чтобы не создавать конкуренцию выдвиженцам от "Народного фронта".

Ранее стало известно, что Арсений Яценюк в качестве условия для совместного похода на выборы двух политсил потребовал первое место в списке, треть проходной части списка и смены названия блока. Кроме этого, Яценюк потребовал сохранения за собой должности премьера, а за Александром Турчиновым - спикера в Верховной Раде следующего созыва.