Тымчук, козак Гаврилюк и Чорновол идут на выборы вместе с партией "Народный фронт"

Татьяна Чорновол сообщила, что будет идти 5 номером в списке. Дмитрий Тымчук из «Информационного сопротивления» своего номера пока не знает. Козак Гаврилюк вероятно пойдет мажоритарным кандидатом, если сегодня на съезде ему понравится и «не увидит среди делегатов бандитов», сообщает Громадське.ТБЧитайте такжеЯценюк возглавил политсовет "Народного фронта", Турчинов стал главой штаба

Среди тех, кто поийшли на съезд также - комбат «Днепра» Юрий Береза, комбат «Азова» Андрей Белецкий, Зорян Шкиряк, министр Юрий Павленко, Николай Княжицкий, Андрей Парубий, Вячеслав Кириленко, Людмила Денисова, премьер-министр Арсений Яценюк, Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, Сергей Пашинский, Ксения Ляпина.