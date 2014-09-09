Луценко заявил, что партия Порошенко может объединиться с Кличко и Яценюком

Партия «Блок Петра Порошенко» близка к объединению и пониманию с Виталием Кличко и Арсением Яценюком относительно участия в выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщает сайт «Третья Украинская Республика» об этом председатель партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко сказал в телевизионном эфире.

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По его словам, «на сегодняшний день продолжаются переговоры, и мы близки к объединению и пониманию с Виталием Кличко и Арсением Яценюком. Близки хотя бы потому, что 15 сентября завершается отведенный законом срок выдвижения кандидатов в народные депутаты».

Он также выразил надежду, что общий список охватит всех, кто с Майдана пришел во власть.

Луценко сказал: «Я хочу видеть в одной команде всех, кто за европейскую перспективу, радикальные экономические изменения, перезагрузку страны. Делить нам нечего, потому что в момент большого исторического вызова, который нам бросил Кремль, мы должны объединяться».

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Он также отметил, что, скорее всего, не будет первым номером в списке партии «Блок Петра Порошенко», и этот вопрос для него не принципиальный.

«Меня не волнует мое место в списке, я даже готов не баллотироваться. Мне важно, чтобы объединились люди, которые перестанут друг друга «подставлять» и делиться. Мне важно, чтобы заявления президента, правительства и парламентского большинства делались в унисон. Мне важно, чтобы команда еще до начала кампании создала коалицию к выборам, а не торговалась за должности после победы», - объяснил Луценко.

По его словам, смысл такого объединения - «в единой команде, едином избирательном списке и единой победе».

Луценко отметил, что идеологической разницы между политическими силами персонифицированных партий Порошенко, Кличко, Яценюка, Тимошенко не существует. По его словам, они, на самом деле, отличаются лишь именами и фамилиями руководителей.

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Луценко также считает, что участники парламентской гонки должны «заключить патриотический пакт, который станет ответом на современный вызов Кремля». По его словам, суть документа в том, чтобы не ставить под сомнение европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Он также должен исключать оценку военных действий, потому что это не является делом политиков. И также исключать поддержку «регионалов» и коммунистов как тех, кто привел Украину к катастрофе.