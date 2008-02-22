Ющенко требует отчет Тимошенко о газовых переговорах в Москве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в понедельник, 25 февраля, хочет получить отчет премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно ее газовых переговоров в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью журналистам в московском аэропорту перед возвращением в Украину.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, он хотел бы услышать от премьера информацию об антиинфляционных мероприятиях, которые будет осуществлять правительство.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что хотел бы получить отчет об антиинфляционной политике правительства и Национального банка на 2008 год.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня ситуация на продовольственном рынке становится проблемой №1 не только на европейском континенте – она становится глобальной. «Ответ на то, как страна справится на продовольственном рынке, в значительной степени дает ответ, как страна справится с контролем над инфляцией», - сказал Президент, добавив, что украинская инфляция провоцируется именно на продовольственном рынке.

Президент считает, что многое еще не сделано, в том числе и в ценовой политике, и в бюджете Украины. «По моему мнению, формирование 1,5 млрд. тонн аграрного фонда - это прямой ответ на то, какие у нас будут цены в стране в середине 2008 года", - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодняшняя цена на зерно уже на 30% отличается от внешних цен на хлеб. «Это тот навес, который висит над розничными ценами в Украине, это одна из угроз внутреннего рынка, к ней нужно готовиться на общенациональном уровне», - сказал Президент, добавив, что именно поэтому идет речь о государственных заказах и резервах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Кабинет Министров Украины принял за основу комплекс антиинфляционных мероприятий.

“Комплекс антиинфляционных мероприятий принят за основу и будет доработан”, - сказал министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.