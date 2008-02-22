В БЮТ говорят, что Тимошенко все равно разорит гнездо под крышей ПР

Блок Юлии Тимошенко считает, что блокирование Партией регионов работы Верховной Рады, конечной целью которого является дестабилизация ситуации в стране и переформатирование коалиции и власти, происходит в том числе и по требованию «РосУкрЭнерго».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

По словам авторов заявления, "пока Юлия ТИМОШЕНКО борется с таким коррупционным гнездом, как «РосУкрЭнерго», оно свило себе уютное гнездышко во фракции Партии регионов - начиная с чрезвычайного и полномочного посла «РосУкрЭнерго» в Украине, экс-министра топлива и энергетики БОЙКО, заканчивая бывшим руководителем службы охраны РУЭ".

Сегодня, подчеркивается в заявлении, «РосУкрЭнерго» "под политической крышей Партии регионов шантажирует государство и стремится теневыми методами заработать очередные миллиарды за счет граждан Украины".

По мнению Бютовцев, "в коммерческой компании «РосУкрЭнерго» и в Партии регионов как ее политическом представительстве хорошо понимают, что рано или поздно ТИМОШЕНКО уничтожит коррупционное гнездо в газовой сфере, поэтому и разворачивают сумасшедшее сопротивление - от хорошо проплаченной дармовыми деньгами кампании в прессе до попыток сделать невозможной работу правительства ТИМОШЕНКО через дестабилизацию политической ситуации".

Между тем, заявляют в БЮТ, бывшее правительство Виктора ЯНУКОВИЧА "оставило страну без соответствующих соглашений и четко определенной цены на газ на 2008 год. Вместо этого он оставил после себя более чем миллиардный газовый долг деньгами и недостаток газа в четыре миллиарда кубометров".

Как отмечают в БЮТ, сейчас вся страна "потребляет негативные последствия правления правительства ЯНУКОВИЧА в энергетической сфере. Пока бывший премьер-министр собирает на заседание свое теневое правительство, его теневой партнер наносит колоссальный вред национальным интересам Украинского государства".

Вместе с тем в БЮТ убеждены, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО работало, работает и будет работать максимально эффективно, несмотря на блокаду парламента, а «РосУкрЭнерго» рано или поздно будет ликвидировано, "несмотря на его мощную политическую «крышу».