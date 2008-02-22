В БЮТ говорят, что Тимошенко все равно разорит гнездо под крышей ПР
Для Бойко придумали новую должность
Блок Юлии Тимошенко считает, что блокирование Партией регионов работы Верховной Рады, конечной целью которого является дестабилизация ситуации в стране и переформатирование коалиции и власти, происходит в том числе и по требованию «РосУкрЭнерго».
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.
По словам авторов заявления, "пока Юлия ТИМОШЕНКО борется с таким коррупционным гнездом, как «РосУкрЭнерго», оно свило себе уютное гнездышко во фракции Партии регионов - начиная с чрезвычайного и полномочного посла «РосУкрЭнерго» в Украине, экс-министра топлива и энергетики БОЙКО, заканчивая бывшим руководителем службы охраны РУЭ".
Сегодня, подчеркивается в заявлении, «РосУкрЭнерго» "под политической крышей Партии регионов шантажирует государство и стремится теневыми методами заработать очередные миллиарды за счет граждан Украины".
По мнению Бютовцев, "в коммерческой компании «РосУкрЭнерго» и в Партии регионов как ее политическом представительстве хорошо понимают, что рано или поздно ТИМОШЕНКО уничтожит коррупционное гнездо в газовой сфере, поэтому и разворачивают сумасшедшее сопротивление - от хорошо проплаченной дармовыми деньгами кампании в прессе до попыток сделать невозможной работу правительства ТИМОШЕНКО через дестабилизацию политической ситуации".
Между тем, заявляют в БЮТ, бывшее правительство Виктора ЯНУКОВИЧА "оставило страну без соответствующих соглашений и четко определенной цены на газ на 2008 год. Вместо этого он оставил после себя более чем миллиардный газовый долг деньгами и недостаток газа в четыре миллиарда кубометров".
Как отмечают в БЮТ, сейчас вся страна "потребляет негативные последствия правления правительства ЯНУКОВИЧА в энергетической сфере. Пока бывший премьер-министр собирает на заседание свое теневое правительство, его теневой партнер наносит колоссальный вред национальным интересам Украинского государства".
Вместе с тем в БЮТ убеждены, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО работало, работает и будет работать максимально эффективно, несмотря на блокаду парламента, а «РосУкрЭнерго» рано или поздно будет ликвидировано, "несмотря на его мощную политическую «крышу».