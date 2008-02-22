Янукович хочет купить дачу, но ему не хватает денег

Лидер регионалов Виктор Янукович в интервью Би-Би-Си наконец внес ясность в вопрос, какое отношение он имеет к бывшей даче Щербицкого. И на каких правах он живет в имении на территории комплекса “Межигир’я” в Вишгородском районе, который уже не является государственной собственностью.

“На территории этого объекта есть небольшой участок земли, около полутора гектаров. На котором находится дом площадью около 250 квадратных метров, не больше. В этом доме я живу с 2006 года, с того времени, как президент Ющенко подписал соответствующий указ. Когда дом был выделен мне указом, я вместе с Государственным управлением делами отремонтировал его, чтобы там можно было жить. Я вкладывал туда свои деньги", - пожаловался Янукович.

После того, как в 2007 году “Межигир’я” было приватизировано структурой... “я не помню ее названия, - добавил Янукович, - я с этой компанией заключил договор об аренде”.

Лидер ПР рассказал, что сначала он просил, “чтобы мне дали возможность выкупить. Мне назвали цену, с которой я, условно говоря, был не согласен. Они пообещали мне сделать независимый аудит, я предложил им своего адвоката, но до сих пор мне результаты этого аудита не предоставили”.

“И я пока еще живу, - подытожил Янукович. - Меня это не совсем устраивает. Как и разговоры вокруг этого, как и стоимость аренды – я плачу 11 тысяч гривен ежемесячно. Но произошло так, что на этой территории я живу то ли с 1999 то ли с 2000-го года, здесь уже мой внук вырос. Я вполне законно занимаю этот дом”.