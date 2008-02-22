Тимошенко дадут порадоваться только до конца марта

НАК "Нафтогаз Украины" может получать газ по прямым контрактам только в 1-м квартале 2008 года.

Об этом сообщил накануне официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, передает ИТАР-ТАСС.

"В связи с тем, что "Нафтогаз" отбирал российский газ с 1 января 2008 года вообще без контракта, "Газпром" говорит о том, что эти объемы могут быть законтрактованы на "Нафтогаз Украины", - сказал C.КУПРИЯНОВ.

В то же время он отметил, что, "в любом случае речь идет только о первом квартале 2008 года - в дальнейшем должны работать два совместных предприятия, договоренности о создании которых были достигнуты в ходе встречи президентов России и Украины в феврале текущего года".

По словам C.КУПРИЯНОВА, "изначально все идеи в отношении тех или иных посредников при поставках газа в Украину были украинскими, а не российскими". "И сейчас речь идет о том, что поставками будут заниматься не посредники, а совместные предприятия "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркнул C.КУПРИЯНОВ.

Он также отметил, что сообщение о том, что правительство Украины договорилось о погашении долга за 2007 г по цене 130 долл за 1 тыс куб м, не является "новой информацией или новой договоренностью: об этом мы договорились еще 12 февраля (президенты Украины и России с участием глав “Нафтогаза” и “Газпрома” – УНИАН) - о том, что поставки газа в 2007 году оплачиваются в ценах 2007 года".

НАК «Нефтегаз Украины» в первом квартале 2008 года будет импортировать газ непосредственно у российских поставщиков, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по возвращении в Киев из Москвы, где она находилась с рабочим визитом.

«Что касается первого квартала, мы урегулируем в ближайшую неделю эти соглашения и уберем одного из посредников – «УкрГаз-Энерго», - сказала Ю.Тимошенко.

Глава украинского правительства подчеркнула, что отказ от посреднических структур и выход на прямые контракты является первоочередным заданием правительства.

«Украине и России в области снабжения газом никаких посредников не нужно, и правительство будет очень четко стоять на этих позициях. НАК «Нафтогаз Украины» - это могучая компания, которая может обеспечить импорт контрактами и дистрибуцию на внутреннем рынке. Эта компания способна выполнить эти функции», - добавила она.