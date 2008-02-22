Яценюк отдельно поговорит с НУ-НС и БЮТ
08:09, 22 февраля 2008Политика
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На "родную" фракцию спикер отвел всего час
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК 22 февраля, проведет встречи с фракциями «Наша Украина - Народная самооборона» и БЮТ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, встреча А.ЯЦЕНЮКА с депутатами НУ-НС запланирована на 10.00.
С фракцией «Блок Юлии Тимошенко» председатель ВР планирует провести встречу в 11.00.
После окончания встреч предусматривается брифинг А.ЯЦЕНЮКА.
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