Ахметов допускает брак с ”Нашей Украиной”

Известный украинский бизнесмен, член Партии регионов Ринат Ахметов не исключает создания в парпламенте коалиции с блоком "Наша Украина".

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о коалиции с "Нашей Украиной".

"Бывает брак по любви, а бывает брак по расчету. В нашем сучае любви нет, но может быть брак по расчету ради экономического роста Украины", - отметил Ахметов.

Говоря о Партии регионов, Ахметов сказал, что их "цель – экономический рост и объединения Украины".

"Мы открыты для диалога", - ответил на вопрос о блокирование в новом парламенте.

Ахметов призвал вспомнить 2005 год. "Оранжевая команда говорит, что мы должны идти в Европу. Я также за это. Но боюсь, что они нас не в Европу приведут, а по миру пустят", - отметил он.