Ехануров не хочет видеть Януковича премьер-министром

Первый номер избирательного списка блока «Наша Украина», премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не хочет видеть лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в разговоре с журналистами Ю.ЕХАНУРОВ, в частности, отметил: «Я единственное, что могу сказать, что лозунги одной из политических сил по поводу того, что должен быть избран премьер (в предвыборной агитации БЮТ парламентские выборы назывались выборами премьер-министра – УНИАН), то я против такого лозунга, и я думаю, что и сама политическая сила эта против». «Ну, немножко не совсем это отвечает нынешним реалиям», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщалось, согласно предварительным итогам выборов, наибольшее количество голосов избирателей набрала Партия регионов.

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что ему хотелось бы видеть создание демократической коалиции. При этом он не уточнил, какие силы должны были бы войти в такую коалицию, подчеркнув только, что вопрос каких-либо коалиций, к которым может присоединиться блок «Наша Украина», будет обсуждаться на Совете партии “Народный Союз Наша Украина” 7 апреля.