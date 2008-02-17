Волков советует регионалам блокировать Раду тем, что в презервативах

Партия регионов разблокирует парламентскую трибуну во вторник, 19 февраля.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН президент Института политического анализа и социального прогноза, народный депутат 3-4 созывов Александр ВОЛКОВ.

Он отметил, что поддерживает требования, выдвигаемые Партией регионов и коммунистами, о необходимости отзыва подписи председателя Верховного Совета Арсения ЯЦЕНЮКА под письмом в НАТО, необходимости определения четкой даты проведения референдума по НАТО.

В тоже время, он считает, что сама форма протеста – блокирование парламента – перешла грань дозволенного. «Это выглядит, мягко говоря, комично. И сегодня оппозиция теряет очень много – они не дают работать абсолютно недееспособному парламенту», - подчеркнул он.

А.ВОЛКОВ считает, что блокирование необходимо срочно прекращать, и наилучшим выходом из ситуации было бы изложение на бумаге всех своих требований, с одновременным заявлением, что до тех пор, пока эти требования не будут рассмотрены, оппозиция не будет регистрироваться в зале и принимать участие в работе парламента. «Нужно снять блокаду, и пускай коалиция попробует проголосовать хоть за один закон. Ведь сегодня у людей сложилось мнение, проблемы у правительства возникают так, так парламент не работает, так же, у Виктора ЮЩЕНКО не получается что-то из-за того, что блокируется парламент. Люди не могут разобраться, почему сегодня такая инфляция, почему растут цены… они все это складывают в один мешок – это потому что «регионы» блокируют парламент. Точка», - сказал А.ВОЛКОВ.

Он подчеркнул, что все это негативно сказывается на рейтинге Партии регионов. «Сегодня надо красиво выйти из этой ситуации. Необходимо немедленно разблокировать парламент и пускай коалиция попробует решать те проблемы, которые они считают нужными. Пусть проголосуют без Блока Литвина хоть за один закон, хоть за что-нибудь», - отметил он. При этом А.ВОЛКОВ высказал убеждение, что коалиция не сможет набрать достаточного количества голосов: «Гарантирую, ничего не проголосуют, сегодня они не наберут 226 депутатов, которые бы систематически сидели в зале и постоянно голосовали за те 600 законопроектов, о которых говорит Президент».

А.ВОЛКОВ убежден, что Блок Литвина так же не будет принимать участия в голосованиях, поскольку его требования, в том числе касающееся закона о госзакупке, не были выполнены.

После того, как коалиция проявит свою недееспособность, и работа парламента будет заблокирована уже из-за невозможности работы большинства, по его словам, можно будет обратиться к общественности и сказать: «Работа парламента не возможна в такой ситуации. Для того, что бы это изменить, нужны досрочные выборы».

А.ВОЛКОВ считает, что если не дать возможности коалиции продемонстрировать «свои силы», то на досрочных выборах Партия регионов может набрать еще меньше, чем в 2006 году.

Он раскритиковал сегодняшнюю форму протеста с шариками в сессионном зале: «Один депутат с Партии регионов говорил, что они и презервативами будут блокировать, так лучше уже тем, что в презервативах – это было бы смешнее, а то надули непонятно что».

А.ВОЛКОВ подчеркнул, что Партии регионов нужно четко понять, что им нужно наверстывать то, что они упустили.