В МИД утверждают, что Тимошенко таки едет в Москву

Визит премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву, запланированный на 21 февраля, не отменен.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 15 февраля в эфире программы «Свобода Савика Шустера».

«Госпожа ТИМОШЕНКО едет в Москву. Будет иметь туда свой визит. Сейчас этот визит готовится. Давайте успокоим всех, все нормально», - сказал министр.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация, что визит Ю.ТИМОШЕНКО в РФ может быть отменен. Это могло произойти якобы из-за того, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА направил письмо главе правительства с просьбой отменить ее визит, поскольку именно в это время в Москве будет находиться Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.