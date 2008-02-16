В клинике ”Борис” регионалы сражались с конвоем за Рудьковского

В клинике "Борис", куда в пятницу привезли экс-министра транспорта Николая Рудьковского, произошла потасовка.

Об этом сообщил ведущий программы "Свобода" Савик Шустер в эфире программы в пятницу вечером.

По его словам, в больнице находятся народные депутаты от Партии регионов Нестор Шуфрич, Владимир Сивкович и Владислав Лукьянов.

Шустер пообещал обнародовать в программе видео потасовки.

Вместе с тем, как сообщают источники "Украинской правды", потасовка произошла во время того как представители службы исполнения наказаний пытались забрать Рудьковского обратно в СИЗО. Народные депутаты настаивали на том, чтобы экс-министр остался в больнице. Однако после потасовки его все же забрали в Лукьяновское СИЗО.

Источники УП также утверждают, что видео потасовки не будет обнародовано из-за договоренности народных депутатов с прокуратурой, в соответствии с которой, если не будет обнародования в СМИ этой потасовки, Рудьковского до 10 часа утра субботы отпустят из СИЗО снова в больницу.

Позднее ведущий Савик Шустер подтвердил информацию о договоренности не обнародовать видео. Он отметил также, что в результате потасовки "помещение больницы сильно пострадало".

Украинская правда