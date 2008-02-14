Яценюк сделал регионалам приятное
12:16, 14 февраля 2008Политика
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У Чорновила радужный прогноз
Нардеп от Партии регионов Тарас Чорновил допускает, что к следующему вторнику его однопартийцы разблокируют трибуну ВР.
Об этом Т.Чорновил сказал сегодня журналистам в парламенте.
Причина такого радужного прогноза – во вчерашней встрече «регионалов» со спикером Яценюком. Правда, ни о каких конкретных договоренностях Чорновил ничего не сказал, но отметил, что «поговорили очень приятно».
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