Днепропетровские делегаты поедут в Северодонецк по квотам
15 - от города, по 5 - от районов
Коалиция в Днепропетровском городском совете „Родной Днепропетровск” делегировала на второй съезд депутатов всех уровней в Северодонецке, который запланирован на 1 марта, 15 депутатов.
Об этом сегодня на сессии горсовета сообщил руководитель фракции Партии регионов Алексей ТИШКИН.
По его словам, все делегаты наделены правом голоса на съезде.
А.ТИШКИН также отметил, что определены делегаты на съезд в Северодонецке от всех восьми районных советов в городе Днепропетровске – по 5 депутатов от каждого райсовета.
В коалицию „Родной Днепропетровск”, в составе 84 депутатов, входят депутаты от Партии регионов, Блока Лазаренко, Компартии Украины, СДПУ(о) и Республиканской партии Украины.
В Днепропетровском горсовете 120 депутатов.