Днепропетровские делегаты поедут в Северодонецк по квотам

Коалиция в Днепропетровском городском совете „Родной Днепропетровск” делегировала на второй съезд депутатов всех уровней в Северодонецке, который запланирован на 1 марта, 15 депутатов.

Об этом сегодня на сессии горсовета сообщил руководитель фракции Партии регионов Алексей ТИШКИН.

По его словам, все делегаты наделены правом голоса на съезде.

А.ТИШКИН также отметил, что определены делегаты на съезд в Северодонецке от всех восьми районных советов в городе Днепропетровске – по 5 депутатов от каждого райсовета.

В коалицию „Родной Днепропетровск”, в составе 84 депутатов, входят депутаты от Партии регионов, Блока Лазаренко, Компартии Украины, СДПУ(о) и Республиканской партии Украины.

В Днепропетровском горсовете 120 депутатов.