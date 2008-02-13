В Регионах морщат нос: от БЮТ и НУ-НС плохо пахнет?

Член парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов утверждает, что коалиция отказалась внести в повестку дня следующего пленарного заседания вопрос относительно снятия депутатской неприкосновенности и закон о Кабмине. По словам депутата, «Партия регионов вместе с коммунистами проголосовала за рассмотрение этого законопроекта. К сожалению, желание депутатов фракций БЮТ и «НУНС» стоять над Законом, безнаказанно продолжать грабить страну привело к тому, что решение не получило нужного количества голосов».

«В ходе избирательной кампании БЮТ и НУНС постоянно бубнили о том, что с их приходом во власть они ликвидируют депутатскую неприкосновенность, - цитирует Чечетова пресс-служба ПР. - Увы, но правда оказалась далека от истины: с приходом во власть новая коалиция вцепилась как клещ в депутатскую неприкосновенность и не собирается от нее отказываться».

«Не все то золото, что блестит», - эту пословицу нардеп напомнил применительно к партиям, создавшим коалицию. Более того, считает Чечетов, их «высокая нравственность, моральность и честность» имеет неприятный запах. Коалицианты, испугавшись лишения себя любимых депутатской неприкосновенности, вынуждены были в очередной раз показать людям, чего стоят их обещания».