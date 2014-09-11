Семенченко подтвердил, что бойцы "Донбасса" пойдут в Раду от партии мэра Львова
Бойцы батальона "Донбасс" пойдут на внеочередные парламентские выборы по мажоритарным округам.
Об этом в Facebook сообщил командир батальона Семен Семенченко.
"Я, как житель Донбасса, и комбат "Донбасса" уверен в том, что оставаться зрителями мы не имеем права", – написал он.
Читайте такжеСеменченко не исключает, что может пойти в политикуПо словам комбата, батальон готов "поддержать кандидатов, которые пользуются доверием общества".
"От батальона Донбасс пойдут на выборы по мажоритарным округам бойцы которые умеют владеть и автоматом, и словом", – заявил комбат.
Как уточнил Семенченко, сейчас трое бойцов "Донбасса" находятся в списке Объединения "Самопомощь".
Читайте такжеСеменченко объявил о создании "Украинской военной организации""С РПР, Люстрационным комитетом и мэром Львова Андреем Садовым. Почему? Потому что эта команда нам нравится, потому что Львов и Донецк с Луганском должны протянуть друг другу руки и сшивать страну", – пояснил командир "Донбасса"
Он также добавил, что после обсуждения в батальоне еще около двух десятков бойцов отправят на выборы по мажоритарным округам.
Как сообщалось ранее, Семенченко опроверг информацию о том, что идет на выборы в списках "Самопомощи".